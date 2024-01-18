Antalya'da 'hortum' paniği: Kaş'ta denizde hortum çıktı
Antalya'da denizde hortum paniği yaşandı. Kaş ilçesinin açıklarında Meis Adası'na yakın bir noktada hortum çıktı. Hortum, herhangi bir hasara yol açmadan kısa sürede kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaş ilçesinin açıklarında Meis Adası'na yakın bir bölgede hortum çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki hortum korkuttu. Hortum, kısa sürede dağıldı ve herhangi bir zarara neden olmadı.
Hortum, kısa sürede sona erdi ve herhangi bir hasara sebep olmadı. Hortum, şehrin çeşitli yerlerinden görülebildi ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.