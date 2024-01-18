Antalya'da 'hortum' paniği: Kaş'ta denizde hortum çıktı

Kaş ilçesinin açıklarında Meis Adası'na yakın bir bölgede hortum çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki hortum korkuttu. Hortum, kısa sürede dağıldı ve herhangi bir zarara neden olmadı.

Hortum, kısa sürede sona erdi ve herhangi bir hasara sebep olmadı. Hortum, şehrin çeşitli yerlerinden görülebildi ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.