Antalya'da Hükümlüler Turizm Sektöründe Hizmet Vermeye Başlıyor

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, hazırlanan protokol çerçevesinde turizm sektöründe hizmet vermeye başlayacak. Bu inisiyatif, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde yapılan protokol, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin istihdam edilmesi ve topluma kazandırılması amacı taşımaktadır. Protokol imza töreni, Antalya Adliyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, Başsavcı Vekili Adnan Tabar, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcıları Mehmet Fatih Acemoğlu ve Fatih Arıcıgil, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Tenlik ile sektör temsilcileri Kaan Şahinalp ve Satı Murat Demirer katıldı.

Imza töreninde konuşan Başsavcı Kahveci, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün rehberliğinde gerçekleştirilen projelerin adalet sisteminin yalnızca ceza vermekten öte, bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Kahveci, bu tür işbirliklerinin sosyal sorumluluğun önemli göstergeleri olduğunu vurguladı ve özel sektör temsilcilerine anlamlı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kahveci, imzalanan protokol ile infaz sisteminin modern ve topluma entegre bir yaklaşımla yürütülmesine önemli katkı sağlamayı umduğunu ifade etti. Ayrıca, kamu-özel sektör işbirliklerinin artırılması gerektiğini dile getirerek, denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yeni protokol ile hem yükümlülerin hem de özel sektörün kazanması hedefleniyor. Antalya'da bu tür projelerin sürdürülmesiyle, topluma kazandırma çabalarının daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor.