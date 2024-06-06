Antalya’da iki ayrı noktada orman yangını: Konyaaltı ve Aksu yanıyor

Antalya’nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde yer alan ormanlarda yangın meydana geldi. İlk olarak Konyaaltı’da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ancak ikinci bir yangın haberi ise Aksu’daki ormanlardan geldi. İtfaiye ekipleri, şimdi de Aksu ormanlarında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.





Yetkililerin aktarmış olduğu bilgilere göre, Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, hızla yayılarak ormana sıçradı. Yangının söndürülme çalışmalarında, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.