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Antalya’da iki ayrı noktada orman yangını: Konyaaltı ve Aksu yanıyor

Antalya’da iki ayrı noktada çıkan orman yangını, ekipleri harekete geçirdi. İlk olarak Antalya Konyaaltı’da çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken; şimdi de Aksu’daki ormanda yangın meydana geldi.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:03
Antalya’da iki ayrı noktada orman yangını: Konyaaltı ve Aksu yanıyor

Antalya’nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde yer alan ormanlarda yangın meydana geldi. İlk olarak Konyaaltı’da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ancak ikinci bir yangın haberi ise Aksu’daki ormanlardan geldi. İtfaiye ekipleri, şimdi de Aksu ormanlarında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

Antalya’da iki ayrı noktada orman yangını: Konyaaltı ve Aksu yanıyor

Yetkililerin aktarmış olduğu bilgilere göre, Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, hızla yayılarak ormana sıçradı. Yangının söndürülme çalışmalarında, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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