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Antalya'da İklim Değişikliği ve Ulaşım Konferansı Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen konferansta iklim değişikliği ve ulaşım konuları ele alındı, toplumsal direnç artırma hedefleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 17:53
Antalya'da İklim Değişikliği ve Ulaşım Konferansı Gerçekleşti

Antalya'da İklim Değişikliği ve Ulaşım Konferansı Gerçekleşti

Antalya, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde "İklim Değişikliği ve Ulaşım, İletişim Sektörü" konferansına ev sahipliği yaptı.

Konuya dair farkındalık artırmayı amaçlayan konferans, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Projenin yararlanıcı kurumu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin işbirliği ile hayata geçirilen etkinlikte, proje süresince yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Proje Hedefleri ve Çalışmalar

UNDP Türkiye Ülke Ofisi Proje Yöneticisi Gizem Bal, proje boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bal, iklim değişikliğine uyum eylemini güçlendirme çabalarının toplumsal direnci artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltarak, bu olumsuzlukları fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarımız doğrultusunda acilen iklim eylemine geçilmesi gerektiğini dile getiriyoruz," dedi.

Afetler ve Ekonomik Maliyetler

Konferansta söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açan küresel bir kriz olduğunu belirtti. Solak, "Yaşanan afetler, enerji, sanayi, ulaşım ve kentsel altyapılarımız üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu durum, ekonomik ve sosyal açıdan büyük maliyetler doğuruyor. Küresel tedarik zincirleri daralıyor, su ve gıda krizleri gibi riskler artıyor,” ifadelerini kullandı.

Solak, iklim değişikliğinin yalnızca belirli bölgeleri değil, tüm toplum kesimlerini doğrudan etkileyen bir güvenlik ve kalkınma meselesi olduğunu vurgulayarak, "Ortak çabalarla bu sorunla mücadele etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Türkiye, Akdeniz'de makro iklim kuşağında yer alan, su stresi yaşayan bir ülke. İklim Kanunu, iklim değişikliğiyle mücadeledeki yasal çerçeveyi belirliyor," değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ekim ayında sona ereceği belirtiliyor.

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim...

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliği ve Ulaşım, İletişim Sektörü" konulu farkındalık artırma konferansı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, programda konuşma yaptı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim...

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliği ve Ulaşım, İletişim Sektörü" konulu farkındalık artırma konferansı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, programda konuşma yaptı.

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