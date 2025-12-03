Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, 11 kişilik kız ve erkek öğrencilerden oluşan bir grup tarafından bir kız öğrenci darbedildi.

Olay öncesi mağdur öğrencinin tehdit edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde grubun mağdur öğrenciyi çevreleyip darbettiği, sürüklediği ve bazı öğrencilerin ’İyi vur’, ’Kafasını yere çarp’, ’Vurun acımayın’ şeklinde sözler sarf ettiği görüldü.

Soruşturma ve idari süreç

Kız öğrencinin yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından aile, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri okulda inceleme yaparak olayın görüntülerine ulaştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 11 öğrenci, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ailenin şikâyeti üzerine idari inceleme ve disiplin süreci başlattı.

