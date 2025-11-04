Antalya'da Jandarma'dan Şok Motosiklet Denetimi: 12 bin 264 Kontrol

Antalya'da Jandarma'dan Şok Motosiklet Denetimi

12 bin 264 motosiklet ve sürücü kontrol edildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il merkezi ve ilçelerde kapsamlı şok motosiklet denetimleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, eylem planı kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde 12 bin 264 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

