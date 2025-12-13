DOLAR
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

SASAD Başkanı Osman Okyay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Konuralp Antik Tiyatro’yu gezdi; restorasyon ve üç aşamalı destinasyon planı açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:00
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'da İnceledi

Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan ve fahri doktora belgesi takdim edilen Savunma Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Osman Okyay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Konuralp Antik Tiyatro’yu gezdi.

Düzce Belediyesi’nin personel ve lojistik desteği sayesinde kısa sürede gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatro ziyaretçilerinde hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Başkan Faruk Özlü'nün davetlisi olarak şehirde bir dizi programa katılan ve daha sonra Konuralp Antik Tiyatro alanını ziyaret eden Osman Okyay, tarihi yapı hakkında bilgi aldı. İstanbul ve Ankara’ya en yakın antik tiyatro olma özelliği taşıyan Konuralp Antik Tiyatro hakkında bilgiler paylaşan Başkan Özlü, Konuralp’i bir destinasyon merkezi haline getirmek için üç aşamalı çalışma planı hazırladıklarını aktardı.

Özlü'nün açıklamaları

Faruk Özlü, kazı ve restorasyon sürecine ilişkin şunları söyledi: Kazıları bitirdik. Orada bir kilise çıktı ve aşağıya doğru gidiyor. Üç aşamalı bir program uygulayacağız. Rölövesini çıkardık, elde ne var diye baktık. Eskiden nasıl bir yer burası, şimdi restorasyona başlayacağız. Kazılarda bulduğumuz taşlarla eksikleri tamamlayacağız. Burada beyaz gördüğünüz her şeyi biz çıkardık. Siyahlar önceden vardı, burası komple toprak doluydu. Burası toplam 10 bin kişilik. Arkeologların söylediğine göre 10 bin kişilik bir tiyatro varsa o tarihlerde buranın nüfusu yaklaşık 100 bin ve şehir aslında burada. Şu karşıda gördüğünüz Aslanlı Mozaik. Burayı bir destinasyon merkezi yapmak istiyoruz. İstanbul’a en yakın Antik Tiyatro burası dedi.

Heyet daha sonra seyir terasının bulunduğu alanda hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Konuralp’ten ayrıldı. (TS-ALI-

Batı Karadeniz'in Efes'ini gezdi

Batı Karadeniz'in Efes'ini gezdi

