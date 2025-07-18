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Antalya'da Kan ve Kök Hücre Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı etkinliği, gönüllü katılımcılarla büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:30
Antalya'da Kan ve Kök Hücre Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ile Türk Kızılayı işbirliğinde, anlamlı bir kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.

“Birbirimize Candan Bağlıyız” Sloganıyla Yapıldı

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü kent sakinleri, milli sporcular, aileleri ve öğrenciler bir araya gelerek kan ve kök hücre bağışında bulundu. Etkinlik, “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla büyük bir katılım sergiledi.

Kampanyanın Önemine Dikkat Çekildi

Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Fatma Şalvarlı, kampanyanın geniş çaplı ve başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bağışların hayat kurtardığını vurgulayan Şalvarlı, “Kan bağışı hayat kurtaran bir eylem. Bağışlayacağınız bir ünite kanla hiç tanımadığınız 3 kişinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz.” dedi. Ayrıca, her bir ünite kan bağışı yapanlar için 3 tane fidan dikileceğini duyurdu.

Etkinliğin Hedefi Ulusal Boyuta Yayılmak

EMŞAV Medya ve Halkla İlişkiler Başkanı Bülent Akşam, kampanyayı “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla ülke genelinde yaymak istediklerini ifade etti. MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş de bağış sürecinin önemine dikkat çekerek, herkesin düzenli bağış yapması gerektiğini belirtti.

Bireysel Desteklerin Önemi

Kampanyaya katılan milli sporcu Berfin Kabak, “Kan bekleyen insanları hayata bağlayabilmek için destek veriyorum” ifadelerini kullanarak bireysel desteklerin önemine dikkat çekti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit...

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ile Türk Kızılayı işbirliğinde, kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit...

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ile Türk Kızılayı işbirliğinde, kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

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