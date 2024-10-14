Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm: 3 Şüpheli Yakalandı

Olayın Ardındaki Gerçekler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın kaza kurşunuyla hayatını kaybettiği olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı İşlemleri

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde 9 Ekim tarihinde gerçekleşen olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Kaçarlar'ın iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan bir kargaşa sırasında isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli Kişiler

Olay yerinden kaçan şüpheliler olan S.D. (45), O.A.D. (24) ve H.Y.K. (17), emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Süreçle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.