Antalya'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 30 Kişi Yakalandı

Antalya'da Hapis Cezası Olan 30 Kişi Yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamalara göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Suçlar ve Gözaltına Alınanlar

Ekiplerin yaptığı operasyon sonucunda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi ele geçirildi. Ayrıca, toplamda 62 kişi daha, ifadelerinin alınması amacıyla gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı.