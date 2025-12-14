Silifke'de 3 Proje Toplu Açılışı: Sosyal Yaşam Merkezi, Uzuncaburç Arkeoköy 1. Etap ve Aşhane

Silifke'de 3 proje aynı anda açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi, Uzuncaburç Arkeoköy Projesi 1. Etabı ve Silifke Aşhanesi için düzenlenen toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Üç projenin toplam maliyeti 161 milyon TL olarak açıklandı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Tören, Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi'nde yapıldı. Programa Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer katıldı. Törene ayrıca Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Seçer'in değerlendirmesi

Açılışta konuşan Başkan Seçer, belediye başkanının en hayırlı işinin vatandaşa hizmet götürmek olduğunu vurguladı: "Burada yaptığımız hizmetleri sizlerin kullanımına sunmak için bir toplu açılış töreni tertip ettik. Silifke’ye hayırlı olsun". Seçer, Büyükşehir Belediyesinin temel görevinin halkın vergilerini doğru ve yerinde hizmetlerle değerlendirmek olduğunu belirterek kent merkezinden kırsal ilçelere kadar eşit hizmet anlayışını sürdürdüklerini ifade etti.

Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi

Eski hal kompleksinin sosyal yaşam alanına dönüştürüldüğünü belirten Seçer, yerleşke kapsamındaki alanları anlattı. 780 metrekarelik kapalı alanda kurulan Çocuk Kampüsünde 5-14 yaş grubuna yönelik 8 farklı gelişim atölyesi hizmet veriyor. Açık alanda çocuk oyun grupları, survivor parkuru, açık hava sineması, fitness alanı ve 480 kişilik amfi tiyatro bulunuyor. Ayrıca merkezde 127 kişilik çok amaçlı salon, 50 kişilik okuma salonu ve kafeterya yer alıyor; merkezin Silifkeliler için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Silifke Aşhanesi

Silifke Aşhanesi'nin Atayurt Hali içinde kurulduğunu belirten Seçer, aşhanenin günde 3 bin kişiye yemek üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Aşhane bünyesinde Mahalle Mutfağı hizmeti de verilecek; vatandaşlar uygun fiyatla sıcak yemeğe ulaşabilecek. Ayrıca "1 Ekmek 1 Çorba" uygulaması ile evde bakım kapsamında ücretsiz yemek hizmetinin Silifke'de de devam edeceği ifade edildi.

Uzuncaburç Arkeoköy Projesi 1. Etap

Projeye ilişkin bilgi veren Seçer, 1. Etap kapsamında 3 bin 200 metrekarelik kentsel tasarım ve meydan düzenlemesi yapıldığını, karşılama ofisi, sergi salonu, hediyelik eşya dükkânı ve kafe alanlarının oluşturulduğunu aktardı. Seçer, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Uzuncaburç’un turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline getirileceğini söyledi.

Altyapı yatırımları ve sosyal konut

Silifke'de altyapı yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Seçer, ilçeye yaklaşık 2 milyar TL tutarında altyapı yatırımı yapıldığını kaydetti. Yol yapım, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Seçer, Sosyal Konut Projesi kapsamında Silifke'de 2026 yılı içinde konut yapımına başlanacağını duyurdu.

Açılış ve yerinde inceleme

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kurdele kesilerek üç projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başkan Vahap Seçer, Meral Seçer ve beraberindeki heyet, Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

