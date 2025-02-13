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Antalya'da KFC ve Pizza Hut Çalışanlarından Hak Arayışı Protestosu

Antalya'da KFC ve Pizza Hut işçileri, maaşlarını alamadıkları için protesto düzenledi. Çalışanlar, mağduriyetlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:57
Antalya'da KFC ve Pizza Hut Çalışanlarından Hak Arayışı Protestosu

Antalya'da Çalışanlardan Protesto

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan KFC ve Pizza Hut restoranlarının çalışanları, haklarını alamadıkları gerekçesiyle işletmeci şirketi protesto etti. Siteler Mahallesi'ndeki restoranların önünde toplanan işçiler, ellerinde pankart ve dövizlerle seslerini duyurdu.

Maaşlar ve Geçim Derdi

Grup adına konuşan Melek Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoran çalışanlarının maaşlarını ve haklarını alamadıklarını belirtti. Zorlu, tedarik sıkıntılarına rağmen şirketin açılışlara devam ederek yatırımlar yapmaya devam ettiğini ifade etti. "Tüm olumsuz gelişmeler yaşanırken, şirket başka yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bizler alın terimizle çalıştık," dedi.

Aileler de Mağdur

Çalışanların maaşlarını alamadıkları için geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Zorlu, "Artık evimizi geçindiremez hale geldik. Ailelerimiz de bu durumdan etkileniyor. Ev, elektrik ve kredilerimizi ödeyemiyoruz. İşten çıkışlarımız verilmediği için başka işler de bulamıyoruz," ifadelerini kullandı.

Protesto, işçilerin açıklamalarının ardından sona erdi ve grup dağıldı.

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