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Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç, Üniversite Öğrencisini Hayatından Etti

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı Arda Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:38
Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç, Üniversite Öğrencisini Hayatından Etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen feci kaza, genç bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında bekleyen bir araca ve yayaya çarptı. Kazada Arda Öztürk (23) yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Dün gece saatlerinde Burak K. yönetimindeki 07 BOP 245 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki lunapark önünde ağaca çarparak savruldu. Aynı zamanda yol kenarında bekleyen Mehmet Ç.’nin kullandığı 07 YGS 07 plakalı otomobile ve kaldırımda duran Arda Öztürk'e çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Arda Öztürk, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğrencinin cesedi, autopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Öztürk’ün, kazadan önce lunaparkta çalıştığı ve iş çıkışında üvey babası Mehmet Ç. tarafından alınmak üzere beklediği öğrenildi. Cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi.

Cenaza işlemleri sırasında yakınları büyük üzüntü yaşarken, Öztürk'ün dayısı Murat Ayan gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni için organ bağışı yapmak istediklerini ancak beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti. Ayan, kazayı gerçekleştiren kişinin en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Öte yandan, 11 Temmuz'da aynı bölgede kontrolden çıkan bir otomobil, Yunus Tekerci ve 8 yaşındaki oğlu Adem Efe Tekerci'ye de çarparak hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştu. Bu olaylar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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