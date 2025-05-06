Antalya'da Merdiven Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, inşaat sektöründe çalışanların güvenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda, bir site inşaatında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), kalıpları sökerek çalışırken dengesini kaybedip 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Olayı gören diğer işçiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mirrey'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçiye ait cenaze, gerekli incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mirrey'in sabah işe başladığı ve ailesinin Suriye'de bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.