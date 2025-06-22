Antalya'da Minibüs Çarpması: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da 12 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 12 yaşındaki Ömer Faruk Kurt minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı civarında yaşandı. 07 BFD 71 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların hemen sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle birlikte, kaza yerine hızlıca müdahale ekipleri ulaştı. Ancak kazada ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, yasal işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.