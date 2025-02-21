Antalya'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda iki motosikletin ve park halindeki bir otomobilin karıştığı kaza, büyük üzüntü yarattı. Mehmet Yöntem idaresindeki motosiklet, yol kenarında park etmiş bir otomobile çarparak devrildi.

Bu esnada, aynı güzergahta ilerleyen S.S. yönetimindeki başka bir motosiklet, Yöntem'in kazaya karışan motosikletine çarptı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, motosiklet sürücülerinden Mehmet Yöntem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsünün tedavisine hastanede devam ediliyor. Yetkililer, bu kişinin durumunun kritik olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Bu kazanın ardından, trafik güvenliği konusundaki endişeler bir kez daha gündeme geldi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.