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Antalya'da Motosikletten Açılan Ateşle 1 Kişi Yaralandı

Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu 41 yaşındaki Mutlu Özkan yaralandı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:36
Antalya'da Motosikletten Açılan Ateşle 1 Kişi Yaralandı

Antalya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda, motosikletten açılan ateş sonucu 41 yaşındaki Mutlu Özkan yaralandı. Olay, Merkez Mahallesi'nde işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin arasında gerçekleşti.

Maskeli Saldırganlar Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

İddialara göre, motosikletle yaklaşan maskeli iki kişi, bekleyenlerin yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Mutlu Özkan, vücudunun bacak ve kasık bölgesinden yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hızla müdahale etti ve yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayın detayları üzerinde çalışan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının Ailesi Konuştum

Yaralı Mutlu Özkan'ın yengesi Ayşe Özkan, yaptığı açıklamada, akrabasının hiç kimseyle husumeti olmadığını vurguladı. Ayşe Özkan, "Olay esnasında yanındaki kadınların saldırıdan kaçtığını ama Mutlu'nun kaçamadığını" belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine...

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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