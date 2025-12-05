Kütahya Valisi Musa Işın, İsmail Atak'ın Cenaze Törenine Katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı'da AK Parti Milletvekili Mehmet Demir'in dünürü İsmail Atak'ın cenaze törenine katıldı ve taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:50
Kütahya Valisi Musa Işın, İsmail Atak'ın Cenaze Törenine Katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, İsmail Atak için Tavşanlı'da taziyede bulundu

Tören bilgileri

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak veda törenine iştirak etti. Cenaze merasimi, yakın çevre ve yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Törene katılanlar

Vali Musa Işın, törene AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ile birlikte katıldı. Tören, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in dünürü İsmail Atak için düzenlendi.

Taziye ve açıklama

Törenin ardından Vali Musa Işın, merhumun ailesine ve Milletvekili Mehmet Demir'e taziyelerini iletti. Işın, yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu.

VALİ MUSA IŞIN, MERHUM İSMAİL ATAK’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

VALİ MUSA IŞIN, MERHUM İSMAİL ATAK’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

VALİ MUSA IŞIN, MERHUM İSMAİL ATAK’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi