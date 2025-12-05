Kütahya Valisi Musa Işın, İsmail Atak'ın Cenaze Törenine Katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, İsmail Atak için Tavşanlı'da taziyede bulundu

Tören bilgileri

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak veda törenine iştirak etti. Cenaze merasimi, yakın çevre ve yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Törene katılanlar

Vali Musa Işın, törene AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ile birlikte katıldı. Tören, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in dünürü İsmail Atak için düzenlendi.

Taziye ve açıklama

Törenin ardından Vali Musa Işın, merhumun ailesine ve Milletvekili Mehmet Demir'e taziyelerini iletti. Işın, yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu.

VALİ MUSA IŞIN, MERHUM İSMAİL ATAK’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI