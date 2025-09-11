Antalya'da Nesli Tehlikede Kum Zambakları Manavgat Sahillerini Süslüyor

Manavgat sahillerinde açan nesli tehlike altındaki kum zambakları turistlerin ilgisini çekiyor; uzmanlar koruma ve ceza uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:51
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sahillerde açan nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bitkiler özellikle Sorgun, Titreyengöl ve Side kıyılarında, temiz ve bakir kumullarda görülüyor.

Uzmanlar, türün korunması için ziyaretçilerin çiçekleri koparmamaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kum zambaklarını koparanlara ciddi para cezaları uygulanıyor.

Uzman uyarısı ve uygulanan çalışmalar

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Çinbilgel, kum zambaklarının nergisgiller familyasına ait olduğunu, kokulu ve gösterişli çiçeklerinin farmakoloji ve tekstil gibi alanlarda değerlendirildiğini söyledi.

Doç. Dr. Çinbilgel, "Ancak nesilleri tehlike altında. İnsan faaliyetleri, kentleşme ve turizm bazı bölgelerde bitkinin yaşam alanını tehdit ediyor. Kum zambaklarının tohumdan üreme oranı oldukça düşük. Hazirandan ekim ayına kadar çiçekli kalan bu bitkinin korunması için laboratuvar ve saha çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kum zambaklarının açtığı sahildeki bir otelin operasyon müdürü Cafer Biçer ise türün korunması için çaba gösterdiklerini, misafirlerin kum zambaklarını görüp koklayarak ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi sahilinde açan nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Sorgun, Titreyengöl ve Side kıyılarında görülen kum zambakları, temiz ve bakir kumullarda yetişiyor.

