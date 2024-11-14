Antalya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: İki Tutuklama

Antalya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'nın Demre ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, "irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Antalya Valiliği, olayla ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.

Şüpheliler Hakkında Soruşturma

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı H.K. ile kurumda yönetici olarak görev yapan B.E, vatandaştan kredi çıkarma vaadiyle komisyon talep ettiği iddiaları üzerine polis tarafından yakalandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında başlatılan çalışmanın ardından düzenledikleri operasyonla H.K. ve B.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.