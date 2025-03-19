Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Öğrenciler, Antalya'da 'Ufkun Ötesinde' belgeselinde Türkiye'nin ilk uzay görevini izleyerek uzaya dair ilham aldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:16
Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Antalya'da Uzay Keşfi: Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Antalya'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini konu alan 'Ufkun Ötesinde' belgeseli, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda öğrencilerle buluştu. Sinema etkinliği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı'nın iş birliği ile düzenlendi.

Öğrenciler Bilgi Dolu Bir Deneyim Yaşadı

Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'ndan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde belgeseli büyük bir merakla izledi. Sinema salonundaki atmosfer, gençlerin uzay konusundaki ilgilerini artırdı.

Öğrencilerin Yorumları

6. sınıf öğrencisi Bulut Saylağ, belgeseli izleyerek uzayla ilgilenenlerin büyük keyif alacağını ifade etti. Saylağ, "Türkiye'nin uzay alanında gelişmesi gerekiyor. Çünkü diğer ülkeler uzay alanında güzel çalışmalar yapıyor," dedi.

Diğer bir öğrenci Zeynep Beren Avcı ise, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın mücadelelerine tanıklık etmekten dolayı çok heyecanlandığını belirtti. Avcı, belgeselin etkisinin kendisini bilime yönlendirdiğini vurgulayarak, "Uzaya gitmek isterim, bu alanda ülkemin gelişmesine katkı sunmayı çok isterim," dedi.

Bu etkinlik, Antalya'daki öğrencilerin uzay keşfine olan ilgisini artırmayı ve Türkiye'nin uzay alanındaki potansiyelini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Antalya'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan...

Antalya'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi. Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'ndan öğrenciler de öğretmenlerinin gözetiminde sinema salonuna gelerek, belgeseli merakla izledi.

Antalya'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan...

Antalya'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi. Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'ndan öğrenciler de öğretmenlerinin gözetiminde sinema salonuna gelerek, belgeseli merakla izledi.

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