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Antalya'da Ormanlık Alandaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:03
Antalya'da Ormanlık Alandaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Yangın Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yeşilova Mahallesi'nde ormanlık ve sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, bölgedeki vatandaşların ihbarı sonrasında itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Etti

Yangın, geniş bir alana yayılarak evlerin, seraların ve hayvanların yaşam alanlarına sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da ellerinde kürek ve hortumlarla yangına müdahale etti.

Muhtardan Şüpheli İddialar

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, yangının birkaç farklı noktada çıkmış olmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Akcan, her yıl bölgede kasıtlı yangınlar çıktığına dair şüphelerinin olduğunu ifade etti. Yangının yayılması nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorlandığını kaydeden muhtar, "Bölgede seralar ve evler var. Allah'a şükür, onlara bir zarar gelmedi.” şeklinde konuştu.

Olay Hakkında Bilgi

Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü ancak, bölgedeki yangın riski ve güvenlik önlemlerinin artması gerektiği vurgulanıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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