Antalya'da Otel Ekipmanı Deposunda Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki otel ekipmanı deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 20:48
Antalya'da Otel Ekipmanı Deposunda Yangın Çıktı

Yangın Antalya'nın Kepez İlçesini Korkuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, otel ekipmanının bulunduğu bir depoda çıkan yangın, bölgedeki ekiplerin alarma geçmesine neden oldu. Altınova Sinan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Olay Yerinde Hızla Müdahele Ediliyor

Yangını öğrenen vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, depo çevresini kapattı ve meraklı kalabalığın bir araya gelmesini engelledi. Yangının sebebi ve kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangına karşı mücadelesi devam ediyor.

