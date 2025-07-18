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Antalya'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Yaralandı

Antalya-Denizli kara yolunda bir otobüsün ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:01
Antalya'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Yaralandı

Antalya-Denizli kara yolunda meydana gelen kazada, şehirler arası yolcu otobüsü ağaçlara çarparak yoldan çıktı ve 10 kişi yaralandı.

İzzet Uyuğ'un kullandığı 34 RVS 60 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Korkuteli ilçesine bağlı Yukarıkaraman Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak kaza yaptı.

Kaza sonucu otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı. Olay hakkında ihbar alması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya-Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu...

Antalya-Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Antalya-Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu...

Antalya-Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

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