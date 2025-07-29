Antalya'da Otomobil Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya’da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında duran bir araca ve yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burak K. yönetimindeki 07 BOP 245 plakalı otomobilin, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde önce bir ağaca çarpması, ardından yol kenarında bulunan Mehmet Ç'nin kullandığı 07 YGS 07 plakalı otomobile ve aynı araca binmek için bekleyen Arda Öztürk'e (23) çarpmasıyla gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan Arda Öztürk ve kazada yer alan iki aracın sürücüleri ile Burak K.'nin otomobildeki yolcusu Utku E. hastaneye kaldırıldı. Ancak, genç öğrenci Arda Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi Burdur'da Toprağa Verildi

Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Cenaze, Burdur Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defin edildi. Burada, annesi Dilek Ç. ile üvey babası Mehmet Ç. ve yakınları derin bir üzüntü yaşadı.

Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, yaptığı açıklamada, "Elim bir kazada yeğenimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Organ bağışı için harekete geçtik ancak beyin ölümü gerçekleşti. Kornealarını bağışladık, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." dedi. Ayrıca, kazanın meydana geldiği yerle ilgili yetkililerden daha fazla dikkat ve önlem talep etti.

Benzer Kazalar Geçmişte de Yaşandı

Bu trajik olay, 11 Temmuz’da aynı bölgede meydana gelen bir başka tehlikeli durumun hatırlatılmasıyla gündeme gelmişti. Olayda, lunaparktan çıkan bir baba ve oğlu, yine aynı şekilde hayatlarını kaybetmişti.

Arda Öztürk'ün öğrenim gördüğü Alanya Üniversitesi ise bu üzücü olayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.