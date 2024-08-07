Antalya'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Bu kazada, 14 yaşındaki S.B. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü 18 yaşındaki O.S.T. yaralandı.

Kaza Detayları

O.S.T.'nin kullandığı 07 ZD 901 plakalı otomobil, Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde, S.B. tarafından idare edilen 07 SDL 05 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, bir elektrik direğine çarparken, otomobil ise refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Yardım İstendi

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü S.B.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü O.S.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Aile Üzerinde Yıkım

Kaza yerine gelen S.B.'nin ailesi büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Genç sürücünün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.