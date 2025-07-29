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Antalya'da Park Halindeki Araçta Yaşlı Adamın Ölümü Şok Etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, aracında ölü bulundu. Olay, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 10:57
Antalya'da Park Halindeki Araçta Yaşlı Adamın Ölümü Şok Etti

Antalya'da Park Halindeki Araçta Yaşlı Adamın Ölümü Şok Etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı'nda park halinde bulunan bir otomobilde61 yaşındaki Mustafa S.'nin hareketsiz durduğu ihbarı yapıldı.

Olayı fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa S'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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