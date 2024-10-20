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Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Zanlılar Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuruna düzenlenen silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:38
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Zanlılar Tutuklandı

Antalya'da Silahlı Saldırı Gelişmesi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, hedef alınan polis memuru Ali Şen'in durumu ile ilgili son gelişmeler yaşandı. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayda adı geçen şüpheliler G.K. ve M.A.T, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Ali Şen'e silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından, her iki zanlı da tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Olayın Ayrıntıları

Serik ilçesindeki sanayi sitesinde, plakası olmayan beyaz bir araç içerisinden polis memuru Ali Şen'e av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Şen, olay sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Şen'in zanlı G.K.'ye ait aracı, bakım için teslim ettiğini ve bu görüşme sonrasında yürüyüş yaparken saldırıya uğradığını belirtti. Yapılan açıklama, G.K. ve M.A.T'nin araç içerisinde, polis memurunu hedef alarak ateş açtıklarını ortaya çıkardı.

Halkın Güvenliği İçin Sıkı Tedbirler Alınıyor

Bu tarz olayların yaşanmaması amacıyla emniyet birimleri, halk güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakta kararlıdır.

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