Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltında

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 22 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve hafriyat işlerine ilişkin yolsuzluk iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan isimler ve aramalar

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö., iş insanları R.K. ve R.S. ile A.K., T.K.K., S.K., O.E., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., B.M.Z., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y. bulunuyor. İsimleri öğrenilemeyen iki şüpheli daha polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, eski adı 'Antalyaspor Kulübü Derneği' olan ve ismi 'Antalyaspor Kulübü' olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip anahtarlarını alarak rapor tuttu.

Antalyaspor Kulübü'nden açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş dönem yöneticilerinin hafriyat işlerine ilişkin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle süreç hakkında değerlendirme yapılamayacağı kaydedildi. Açıklamada yer alan ifadeler özetle şunlar:

'Ancak maddi gerçeğin ortaya çıkartılması konusunda adalete olan inancımız tamdır. Belirtmek isteriz ki şu andaki yönetimlerde bulunan hiçbir dernek ve anonim şirket yöneticisi için soruşturma veya gözaltı kararı bulunmamaktadır. Ancak devam eden süreçte Antalyaspor'umuzun kurumsal kimliğine zarar verebilecek, sportif ve mali yapısını sekteye uğratabilecek; sürecin soruşturma boyutuyla ilgisi olmaksızın bambaşka saiklerle algı oluşturmak adına yapılabilecek sosyal medya paylaşımları ve haberler konusunda hassas olduğumuzu; anılan paylaşımların tarafımızdan titizlikle takip edileceğini ve bu süreçteki paylaşımların sorumlu Antalyasporluluğun bir göstergesi kabul edileceği konusunda da uyarıda bulunuyoruz.'

Soruşturmanın geçmişi ve yürütülen işlemler

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış; aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, bu kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

27 Temmuz'da Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla yakalanmış ve tutuklanmıştı. 12 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 2'si serbest bırakılmış; adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol koşuluyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmiş; rüşvet paralarının yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve paraların altına çevrildiği iddia edilen iki kuyumcuya kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürlüğü mensubu ile ilgili işlemler ve diğer gözaltılar da devam etti; 7 Eylül'de İlker Arslan ile iş insanı F.A. tutuklandı. 10 Eylül operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden bazıları tutuklanmış, bazıları adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan bazıları 27 Eylül'de serbest bırakıldı.

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli şekilde sürdürülüyor ve ilerleyen günlerde yeni adımların atılması bekleniyor.