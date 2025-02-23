Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. Yıl Dönümü Kutlandı

Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. Yılı Anıldı

Antalya'da, Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından organize edildi.

Konsolos Voronin'den Barış Vurgusu

Programın açılışında konuşan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, katılımcılara destekleri için teşekkür ederek, "Bizim için önemli olan, barışın kalıcı ve adil olmasıdır" dedi. Voronin, mevcut durumun dünya desteklerinin önemini artırdığını vurguladı.

Kalıcı ve Adil Barış Talebi

Voronin, 2014’te Rusya'nın Ukrayna topraklarının bir kısmını işgal ettiğini hatırlatarak, "Kalıcı derken, gelecekte Rusya'nın askeri olarak güçlü olup, Ukrayna'ya saldırmaması gerektiğini kastediyoruz. Bunu sağlamak için Ukrayna'nın güvenceye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Savaşın Geçmişi ve Geleceği

Konuşmasında, savaşın yalnızca 3 yıl değil, aslında 11 yıl önce başladığını belirten Voronin, "Önemli olan savaş bittikten sonra yeniden başlamaması için gerekli tedbirlerin alınması" gerektiğine dikkat çekti.

Belgesel Gösterimi ve Sergi

Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Roman Liubyi'nin üstlendiği "Savaş Günlüğü" isimli belgesel film gösterimi yapıldı. Program, Ukrayna'daki savaş esnasında çekilen 16 fotoğraftan oluşan sergi ile devam etti. Katılımcılar, savaşın gerçek yüzüne tanıklık etme fırsatı buldu.