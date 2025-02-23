Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. Yıl Dönümü Kutlandı

Antalya'da düzenlenen programda, Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yılı değerlendirildi. Konsolos Voronin önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:33
Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. Yıl Dönümü Kutlandı

Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. Yılı Anıldı

Antalya'da, Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından organize edildi.

Konsolos Voronin'den Barış Vurgusu

Programın açılışında konuşan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, katılımcılara destekleri için teşekkür ederek, "Bizim için önemli olan, barışın kalıcı ve adil olmasıdır" dedi. Voronin, mevcut durumun dünya desteklerinin önemini artırdığını vurguladı.

Kalıcı ve Adil Barış Talebi

Voronin, 2014’te Rusya'nın Ukrayna topraklarının bir kısmını işgal ettiğini hatırlatarak, "Kalıcı derken, gelecekte Rusya'nın askeri olarak güçlü olup, Ukrayna'ya saldırmaması gerektiğini kastediyoruz. Bunu sağlamak için Ukrayna'nın güvenceye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Savaşın Geçmişi ve Geleceği

Konuşmasında, savaşın yalnızca 3 yıl değil, aslında 11 yıl önce başladığını belirten Voronin, "Önemli olan savaş bittikten sonra yeniden başlamaması için gerekli tedbirlerin alınması" gerektiğine dikkat çekti.

Belgesel Gösterimi ve Sergi

Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Roman Liubyi'nin üstlendiği "Savaş Günlüğü" isimli belgesel film gösterimi yapıldı. Program, Ukrayna'daki savaş esnasında çekilen 16 fotoğraftan oluşan sergi ile devam etti. Katılımcılar, savaşın gerçek yüzüne tanıklık etme fırsatı buldu.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti
3
Bolu Dağı'ndaki Buzlanma Tırların Makaslamasına Neden Oldu
4
Alice Weidel: AfD ile Hristiyan Demokratlar Arasında Koalisyon İhtimali
5
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Güçlü Hükümet Vurgusu
6
Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
7
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Tepki: "Egemenliği İhlal Eden Terör Eylemi"

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi