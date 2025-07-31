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Antalya'da Safari Araçlarına Özel Denetim Uygulandı

Antalya'da safari araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 107 araç kontrol edildi, 26'sına ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 23:41
Antalya'da Safari Araçlarına Özel Denetim Uygulandı

Antalya'da Safari Araçlarına Yönelik Özel Denetim

Antalya'da, safari araçlarının güvenliği için özel bir denetim gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerinde kapsamlı bir inceleme yapıldı.

Denetimlerin Detayları

Denetim sürecinde, Alanya'nın Demirtaş, Sapadere ve Oba Değirmendere mahalleleri ile Kemer'in Kuzdere ve Kaş'ın Saklıkent mevkilerinde toplamda 107 safari aracı kontrol edildi. Yapılan tespitler neticesinde, 26 araca eksiklikleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 4 araç trafikten men edilirken, 1 aracın ruhsatı iptal edildi.

Bu denetimlerin amacı, bölgedeki safari hizmetlerinin güvenliğini artırmak ve kurallara uyulup uyulmadığını denetlemektir.

Antalya'da safari araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya...

Antalya'da safari araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerinde safari araçlarına yönelik özel denetim yapıldı.

Antalya'da safari araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya...

Antalya'da safari araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerinde safari araçlarına yönelik özel denetim yapıldı.

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