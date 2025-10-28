Antalya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi — Festival ve Trafikte Aksamalar

Kent merkezinde hasar ve su birikintileri

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kentin çeşitli noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ağaçlar ve reklam panoları devrildi.

Muratpaşa ilçesinde bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde ise ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.

Ulaşım ve güvenlik

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi; sürücüler zor anlar yaşadı. Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Altın Portakal Festivali etkilendi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programı da sağanak ve doludan etkilendi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alandaki kafeteryaya sığındı. Film gösterimlerinin ardından AKM bahçesine kurulan çadırda yapılması planlanan söyleşiler, şiddetli yağış nedeniyle salonlara alındı.

Parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan sis bulutu bazı kişilerin ilgisini çekti; film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Uyarıda yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği ve sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli olması istendi.

