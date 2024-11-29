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Antalya'da Şehit Aileleri Buluşması: Eğitimde Şehadet Bilinci Protokolü İmzalandı

Antalya'da düzenlenen Şehit Aileleri Buluşması'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 Temmuz Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:00
Antalya'da Şehit Aileleri Buluşması: Eğitimde Şehadet Bilinci Protokolü İmzalandı

Antalya'da Anlamlı İşbirliği

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 8. Şehit Aileleri Buluşması programı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç arasında imzalanan işbirliği protokolü ile değer kazandı. Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' teması çerçevesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Şehadet Bilinci ve Eğitim

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, “Şehadet mertebesine ulaşmak çok değerli bir kavram. Vatan uğruna büyük bedeller ödeyenleri asla unutmamalıyız.” dedi. Aynı zamanda okullarda 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' dersinin uygulanacağını ve bu yolla şehadet bilincinin gençlerde canlı tutulmasını hedeflediklerini aktardı.

Faaliyetlerin Kapsamı

Yılmaz, imzalanan protokol ile birlikte okullarda bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti. Bu aktiviteler arasında şehit olan kahramanların hatıralarını yaşatma, milli değerleri pekiştirme ve çocuklara tarihi bilinci aşılamak yer almaktadır. Projeler, 81 ildeki okullarda dernekler ile işbirliği içerisinde yürütülecek.

Eğitimde Çeşitli Etkinlikler

Okullarda düzenlenecek etkinlikler arasında şiir, mektup, hikaye ve kompozisyon yazma yarışmaları, eğitim atölyeleri, dijital materyal geliştirme, afiş, kısa film hazırlama, paneller, söyleşiler ve ağaç dikme gibi sosyal aktiviteler bulunmaktadır.

Dernekten Vurgu

Dernek Başkanı Turunç ise, “Yaşanan destansı mücadelenin şahitleri olarak, bu anıları unutturmama çabamız sürecektir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, protokolün tüm okullarda milli birlik ruhunu yaşatmayı amaçladığını vurguladı.

Program boyunca, tüm şehitler için dualar okundu ve katılımcılara duygu dolu anlar yaşatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Şehit Aileleri Buluşması programı...

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Şehit Aileleri Buluşması programı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz(sağ 5) ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç (sağ 4) de katıldı.

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Şehit Aileleri Buluşması programı...

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Şehit Aileleri Buluşması programı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz(sağ 5) ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç (sağ 4) de katıldı.

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