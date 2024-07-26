Antalya'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Zarara Yol Açtı

Antalya'da Fırtına ve Sağanak Etkisi

Antalya'nın muhtelif bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok alanda hasar meydana getirdi. Gece saatlerinde başlayan bu olumsuz hava koşulları, Kepez ilçesi Duralilar Mahallesi'nde özellikle etkili oldu.

Devrilen Ağaçlar ve Minare

Duralilar Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Ayrıca, mahallede birçok ağaç devrildi ve bu durum, çevredeki sera alanlarına zarar verdi. Yerel yetkililer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kepez Belediyesi ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı.

Muhtarın Açıklamaları

Duralilar Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinden beri süren şiddetli yağmur ve fırtına, mahallede birçok zarara yol açtı. Yaklaşık 20 serada hasar meydana geldi. Bazı evlerimizin üzerine ağaçlar devrildi ve bu durum hasar oluşturdu. Fırtına nedeniyle bölgede elektrik kesildi," ifadelerini kullandı. Bakırcı, "Şükür ki kimseye bir zarar gelmedi," diye ekledi.

Cami İmanından Bilgiler

Cami imamı Ahmet Sungur, yatsı namazının ardından fırtınanın başladığını belirtti. Sungur, "Minare 40 metre uzunluğundaydı; ancak fırtına sonucu komşunun bahçesine devrildi. Bahçede traktör ve ahır vardı, bu nedenle zarar gördüler. Neyse ki, evlerin üzerine yıkılmadı ve can kaybı olmadı," diye konuştu.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.