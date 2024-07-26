Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Zarara Yol Açtı

Antalya’da etkili olan fırtına ve sağanak, cami minaresi ve seralara zarar vererek, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:39
Antalya'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Zarara Yol Açtı

Antalya'da Fırtına ve Sağanak Etkisi

Antalya'nın muhtelif bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok alanda hasar meydana getirdi. Gece saatlerinde başlayan bu olumsuz hava koşulları, Kepez ilçesi Duralilar Mahallesi'nde özellikle etkili oldu.

Devrilen Ağaçlar ve Minare

Duralilar Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Ayrıca, mahallede birçok ağaç devrildi ve bu durum, çevredeki sera alanlarına zarar verdi. Yerel yetkililer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kepez Belediyesi ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı.

Muhtarın Açıklamaları

Duralilar Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinden beri süren şiddetli yağmur ve fırtına, mahallede birçok zarara yol açtı. Yaklaşık 20 serada hasar meydana geldi. Bazı evlerimizin üzerine ağaçlar devrildi ve bu durum hasar oluşturdu. Fırtına nedeniyle bölgede elektrik kesildi," ifadelerini kullandı. Bakırcı, "Şükür ki kimseye bir zarar gelmedi," diye ekledi.

Cami İmanından Bilgiler

Cami imamı Ahmet Sungur, yatsı namazının ardından fırtınanın başladığını belirtti. Sungur, "Minare 40 metre uzunluğundaydı; ancak fırtına sonucu komşunun bahçesine devrildi. Bahçede traktör ve ahır vardı, bu nedenle zarar gördüler. Neyse ki, evlerin üzerine yıkılmadı ve can kaybı olmadı," diye konuştu.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!