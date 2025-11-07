Antalya'da Şiddetli Yağış, Dolu ve Yıldırımlar Etkili Oldu

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kısa sürede doluya dönüştü. Kent merkezinde art arda çakan yıldırımlar ve yoğun sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kaleiçi ve çevresinde gökyüzünü aydınlatan yıldırımların bazı anları kameralara yansıdı. Yağışın etkisiyle birçok cadde ve bulvarda su birikintileri oluştu; araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

Kent genelinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar ani dolu ve yıldırım nedeniyle güvenli alanlara sığındı.

Yetkililer Uyardı

Antalya Valiliği tarafından aktarılan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü paylaşımına göre, kentte batı ve doğu ilçelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

