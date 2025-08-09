Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga Kurbanı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik yaşamını yitirdi. Olayda bir diğer şahıs da yaralandı.

Olayın Detayları

Tartışma, Emir Batuhan Çelik ile H.T. (29) arasında başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, H.T.'nin tabancasıyla ateş açması sonucu Emir Batuhan Çelik ve yanındaki H.İ.A (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Çelik'in durumu kritik olup, hayatını kaybetti. H.İ.A’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından motosikletle Muğla'ya kaçan şüpheli H.T., polis ekipleri tarafından Seydikemer ilçesi'nde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.