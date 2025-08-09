DOLAR
Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:15
Antalya'da Silahlı Kavga Kurbanı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik yaşamını yitirdi. Olayda bir diğer şahıs da yaralandı.

Olayın Detayları

Tartışma, Emir Batuhan Çelik ile H.T. (29) arasında başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, H.T.'nin tabancasıyla ateş açması sonucu Emir Batuhan Çelik ve yanındaki H.İ.A (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Çelik'in durumu kritik olup, hayatını kaybetti. H.İ.A’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından motosikletle Muğla'ya kaçan şüpheli H.T., polis ekipleri tarafından Seydikemer ilçesi'nde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

