Antalya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da bir oto yıkama dükkanında gerçekleşen silahlı saldırıda 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:56
Antalya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Feci Bir Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, Gebizli Mahallesi'nde Termessos Bulvarı'ndaki oto yıkama dükkanında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Olay, 17 yaşındaki Şükrü Alkaş ve arkadaşlarının oto yıkama dükkanında bulunduğu sırada yaşandı. Gençlerin bulunduğu mekanda, B.A. isimli bir kişi, "Sevgilime kim yazdı?" diye bağırarak silahla etrafa ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda bacağından yaralanan oto yıkama dükkanının sahibi Haydar Sarp (22) ve göğsünden vurulan Şükrü Alkaş, ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Alkaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Alkaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganı ve olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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