Antalya'da Suç Örgütlerine Darbe: 3 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Suç Örgütlerine Yönelik Önemli Operasyon

Antalya'da, suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçları üzerine yoğunlaşarak çalışmalara başladı.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyon sırasında, Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir grup esnafa tehditler savuran ve haraç talebinde bulunan şüphelilerin izine ulaşıldı. Özelikle, haraç vermeyenlerin iş yeri ve araçlarına kurşunlarla saldıran, ayrıca vatandaşları tehdit ederek çek-senet tahsilatı yapan zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplamda 15 çek, 1 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve 3'ü tutuklandı.

Antalya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 15 çek, 1 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.