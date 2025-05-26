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Antalya'da 'Toros'un Kaşifleri' Projesi Tanıtıldı

Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçlayan 'Toros'un Kaşifleri' Projesi tanıtıldı. Proje, doğa ve kültürü buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:03
Antalya'da 'Toros'un Kaşifleri' Projesi Tanıtıldı

Antalya'da 'Toros'un Kaşifleri' Projesi Tanıtıldı

Antalya'da gençlerin teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaşarak doğayla buluşmalarını ve fiziksel aktiviteleri artırmalarını hedefleyen 'Toros'un Kaşifleri' Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje, Korkuteli ilçesindeki Beğiş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle duyuruldu. Etkinlikte davul zurna eşliğinde misafirler karşılandı, halk oyunları gösterisi yapıldı ve Yörük kültürüne yönelik söyleşiler yer aldı.

Projenin önemini vurgulayan Vali Hulusi Şahin, gençleri doğayla buluşturmayı ve teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Şahin, kent genelinde 200'ün üzerinde antik kentin bulunduğuna dikkat çekti.

'Toros'un Kaşifleri' Projesi ile Antalya'da 50 bin öğrenciye kentin güzelliklerini tanıtmaya, onları teknoloji bağımlılığından uzak tutmaya ve kültürel miraslarını tanımalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Proje süresince öğrenciler, doğayla iç içe deneyimler yaşayacak ve yerel kültürü daha yakından tanıma imkanı bulacaklar. Antalya'nın tüm ilçelerinde yer alan dünya çapında tanınan doğal ve kültürel değerleri keşfe çıkacaklar. Şahin, 'Toros'un Kaşifleri' ile Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan doğal güzellikleri, antik kentleri ve kültürel mirasları öğrencilere tanıtacaklarını vurguladı.

Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla...

Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla buluşturarak fiziksel aktiviteleri teşvik etmeyi amaçlayan "Toros'un Kaşifleri" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla...

Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla buluşturarak fiziksel aktiviteleri teşvik etmeyi amaçlayan "Toros'un Kaşifleri" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

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