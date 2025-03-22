Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:18
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı feci bir kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, A.Ü.'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araç, A.C.C’nin idaresindeki 07 AU 0079 plakalı halk otobüsü ile Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K. (22) hayatını kaybetti.

Ceren K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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