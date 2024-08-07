Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'da Trafik Kazası: Kamyonete Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:55
Antalya'da Trafik Kazası: Kamyonete Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Kaza

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, geri geri gelen bir kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A., aracın kasasından düşen bir kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı. Bu esnada, Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil kamyonete arkadan çarptı.

Olayın Sonuçları

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından, kamyonetin sürücüsü Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anına ait görüntüler, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin geri gitme anı ve otomobilin çarpma anı net bir şekilde görülüyor. Her iki aracın da kazanın etkisiyle refüje sürüklendiği dikkat çekiyor.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi