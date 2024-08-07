Antalya'da Trafik Kazası: Kamyonete Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Kaza

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, geri geri gelen bir kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A., aracın kasasından düşen bir kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı. Bu esnada, Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil kamyonete arkadan çarptı.

Olayın Sonuçları

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından, kamyonetin sürücüsü Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anına ait görüntüler, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin geri gitme anı ve otomobilin çarpma anı net bir şekilde görülüyor. Her iki aracın da kazanın etkisiyle refüje sürüklendiği dikkat çekiyor.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.