Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Antalya'da Trajik Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası, tartışmanın kanlı bir kavgaya dönüşmesiyle sonuçlandı. İsmail Takdir Kirişçi (35) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kaza ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, otel çalışanlarını taşıyan bir servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobille çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası, otomobildeki F.S, M.D, M.A. ve H.S. ile servis şoförü arasında bir tartışma başladı.

Olayın büyümesi üzerine servisteki yolcu Kirişçi, durumu polise bildirdi. Bu ihbarın ardından tartışma hızla kavgaya dönüştü. Kavgada 12 yerinden bıçaklanan Kirişçi, ağır yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı ve Gözaltılar

Olay sonrasında Kirişçi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili durumu değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan F.S, M.D, M.A. ve H.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.