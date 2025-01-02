DOLAR
35,3 0,18%
EURO
36,62 0,02%
ALTIN
2.996,56 -0,41%
BITCOIN
3.413.785,85 -1,98%

Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Antalya'da trafik kazası sonrasında çıkan kavgada bıçaklanan İsmail Takdir Kirişçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:27
Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Antalya'da Trajik Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası, tartışmanın kanlı bir kavgaya dönüşmesiyle sonuçlandı. İsmail Takdir Kirişçi (35) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kaza ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, otel çalışanlarını taşıyan bir servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobille çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası, otomobildeki F.S, M.D, M.A. ve H.S. ile servis şoförü arasında bir tartışma başladı.

Olayın büyümesi üzerine servisteki yolcu Kirişçi, durumu polise bildirdi. Bu ihbarın ardından tartışma hızla kavgaya dönüştü. Kavgada 12 yerinden bıçaklanan Kirişçi, ağır yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı ve Gözaltılar

Olay sonrasında Kirişçi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili durumu değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan F.S, M.D, M.A. ve H.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusunda İntihar Vakaları Artıyor: 28 Asker 7 Ekim Sonrası Hayatına Son Verdi
2
Nijerya'da 2024'te 10,937 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
3
Artvin'de DKMP Personeline Saldırı: 3 Gözaltı
4
Giresun'da Av Tüfeğiyle Vurulan Kadının Ölümünde 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Gümrükler Muhafaza Ekipleri 11 İlde 50 Lüks Araç Ele Geçirdi
6
Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı
7
Bursa'da Dolandırıcılar İstanbul'da Yakalandı: Anne Rolüyle Hedef Aldılar

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu