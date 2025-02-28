Antalya'da TÜGVA İhtisas Akademi Projesi: 'Şehir ve Estetik' Programı Düzenlendi

TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında düzenlenen programda Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın hava kalitesi ve şehir estetiği üzerine değerli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:38
Antalya'da TÜGVA İhtisas Akademi Projesi: 'Şehir ve Estetik' Programı Düzenlendi

Antalya'da İhtisas Akademi Projesi Kapsamında Program Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi çerçevesinde Antalya'da "Şehir ve Estetik" konulu bir program düzenlendi. TÜGVA Antalya İl Üniversite Koordinatörlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Yeniler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Hulusi Şahin'in Değerlendirmeleri

Programa katılan Vali Hulusi Şahin, şehirlerin gelişimi ve estetik yapısı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin, teknolojik ilerlemelerin şehir yapısını nasıl etkilediğine vurgu yaptı. Avrupa şehirleri ile Türkiye'deki şehirleri kıyaslayan Şahin, hızlı nüfus artışının ve köyden kente göçün şehir altyapısı üzerindeki etkilerini anlattı.

Türk Şehir Kültürü ve Tarihsel Bağlar

Türklerin göçebe toplum olarak anılmasının, şehir kültürüne sahip olmaları anlamına gelmediğini belirten Şahin, Ötüken, Balasagun ve Kaşgar gibi tarihi Türk şehirlerine değindi. Türklerin yaklaşık 3000-3500 yıl süren serüveninde en değerli şehircilik servetinin İstanbul olduğunu ifade etti ve "İstanbul Türk milletinin en büyük hazinesidir" dedi.

Hava Kalitesi ve Doğal Gaz Kullanımı

Çevre faktörlerinin önemine de dikkat çeken Şahin, geçmişte bazı şehirlerde düşük hava kalitesinin yaşandığını, ancak teknolojik gelişmeler ve doğal gaz kullanımının bu sorunu büyük ölçüde kontrol altına aldığını belirtti. "Doğal gaz Türkiye şehirlerinin havasını kurtardı. Antalya, Türkiye'nin hava kalitesi en yüksek şehirlerinden biri" dedi.

Şehirleşmenin Önemi Vurgulandı

TÜGVA Antalya İl Temsilcisi Mert Topcuoğlu da şehirleşmenin önemini vurgulayarak, şehirlerdeki tarihi yapıların değerinin bilinmesi, korunması ve tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Antalya'da "Şehir ve Estetik"...

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Antalya'da "Şehir ve Estetik" konulu program yapıldı. TÜGVA Antalya İl Üniversite Koordinatörlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Yeniler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa Vali Hulisi Şahin (sağ 4) konuk oldu.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Antalya'da "Şehir ve Estetik"...

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Antalya'da "Şehir ve Estetik" konulu program yapıldı. TÜGVA Antalya İl Üniversite Koordinatörlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Yeniler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa Vali Hulisi Şahin (sağ 4) konuk oldu.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Çarpması Güvenlik Kamerasında
2
Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Tamamlandı
3
Depozito Yönetim Sistemi 2024'te Başlıyor: Ekonomiye ve Doğaya Büyük Katkı
4
Diddy'nin Davasında Avukatların Kontrol Mücadelesi
5
Yüzde 71,67 si açıklanan sandık sonuçlarına göre partilerin illere göre dağılımı
6
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
7
Ağrı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Nöbeti 5. Gününde Devam Ediyor

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi