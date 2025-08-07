Antalya'da Tur Minibüsü Kayalıklara Çarptı: 17 Yaralı

Antalya'da Kaza: 17 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı. Özgür Taştekin'in kullandığı 07 BMZ 721 plakalı tur minibüsü, Finike-Demre kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızla tedavi altına alarak Finike ve Demre ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

Yat Turuna Giderken Kaza Oldu

Edinilen bilgilere göre, minibüs çıkış noktası Demre Çayağzı Limanı'nda düzenlenen bir yat turuna katılmak amacıyla hareket etmişti.

Antalya'nın Demre ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan tur minibüsündeki 17 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan tur minibüsündeki 17 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.