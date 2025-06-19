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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 15 kilo eroin bulundu, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:28
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, önemli bir başarıya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 kilogram eroin ele geçirerek uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım attı.

Valilikten alınan bilgilere göre, ekipler, uyuşturucunun kaynağının kurutulması ve piyasada dolaşımının engellenmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Şüpheli M.O.'nun, ikametinde uyuşturucu bulundurduğu ve bunu “torbacı” olarak bilinen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürme niyetinde olduğu bilgisi üzerine hemen harekete geçildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, M.O.'nun adresinde arama yapıldı ve 15 kilo eroinin yanı sıra hassas bir terazi ve bir miktar nakit para da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve burada tutuklandı.

Bu operasyon, Antalya'daki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi...

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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