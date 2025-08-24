DOLAR
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Alanya ve Kepez'te 4 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ve Kepez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli maddeler, silahlar, 3 hassas terazi ve 71 bin lira ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:11
Operasyonun Detayları

Antalya'nın Alanya ve Kepez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekiplerce Alanya ve Kepez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, av tüfeği, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

