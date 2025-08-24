Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Alanya ve Kepez'te 4 Gözaltı
Operasyonun Detayları
Antalya'nın Alanya ve Kepez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ekiplerce Alanya ve Kepez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, av tüfeği, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
