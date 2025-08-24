Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Alanya ve Kepez'te 4 Gözaltı

Operasyonun Detayları

Antalya'nın Alanya ve Kepez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekiplerce Alanya ve Kepez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, av tüfeği, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

