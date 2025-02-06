Antalya'da Yangın: Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ev yangını, gece saatlerinde Akçaalan Mahallesi 4227 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın son katında başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Apartman sakinlerinin acil ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 3 kişi, komşularının yardımıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenerek rahatsızlanan ev sahibi Ayşe Kaplan, hemen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alındı.

Tanıkların ifade ettiğine göre yangının, sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Apartman sakinlerinden Ali Kara, "Dumanları görünce ilk müdahaleyi yaptık. Fakat yoğun dumandan dolayı alevleri söndüremedik, bu nedenle itfaiyeye haber verdik" şeklinde bilgi verdi.

Kara, evde yaşayanların ikisinin yaşlı olduğunu ve birinin ise genç olduğunu belirterek, "Sadece bir kişi dumandan etkilendi ve tansiyon problemi de varmış, sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu." dedi.

Yangın sonrasında evde ciddi bir hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Akçaalan Mahallesi 4227 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Akçaalan Mahallesi 4227 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.