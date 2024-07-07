Antalya'da yerleşim yerlerine yakın bir alanda yangın çıktı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına hızlı bir müdahale yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçinin katılımıyla kontrol altına alındı.

Vatandaşlar da yangınla mücadelede büyük bir özveri göstererek söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldılar. Olay yerindeki ekiplerin koordineli çabalarıyla yangının daha fazla yayılması önlendi.