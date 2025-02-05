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Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:13
Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı

Antalya'da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Antalya'dan Adıyaman'a doğru yola çıkan Adıyaman Anka Turizm'e ait yolcu otobüsü, Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kaza Detayları

Kazanın ardından yol içerisinde bulunan otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 8'i çocuk olmak üzere toplam 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Yolcu ve Hastane Açıklaması

Yaralılardan S.Ç. (74), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, hastanelerine getirilen 14 yaralıdan S.Ç.'nin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiğini bildirdi.

Yaralılardan 5'inin tedavi sonrası taburcu edildiğini aktaran Güler, hayati tehlikesi bulunan 5 yaralının da servislerde takip edildiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yaralılara gereken tüm müdahaleleri gerçekleştirdiğini ifade eden Güler, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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