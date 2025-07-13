Antalya'da Yüksek Nem ve Sıcaklık Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Yüksek Nem ve Sıcaklık Belirginleşti

Antalya'da son günlerde yaşanan yüksek nem ve sıcaklık, kenti bunaltmaya devam ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü. Bu durum, nem oranının %77'ye kadar çıkmasına neden oldu.

Deniz Veya Gölge Seçimi

Sıcak havadan bunalan Antalyalılar ve turistler, serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerini tercih etti. Bazı vatandaşların kayalıklardan atlayarak denize girmesi dikkat çekti. Ayrıca, sahil kenarına kurulan kamp sandalyelerinde oturanlar ve parklarda gölgelerde vakit geçirenler de gözlemlendi.

Antalya'da yüzde 77'ye ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77'ye ulaştı. Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da yüzde 77'ye ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77'ye ulaştı. Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.